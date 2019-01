For Honor Anno 3: Trailer per l'Eroe Vortinger e annunciato un nuovo Livestream Dedicato

Terminato da poco l'evento cross-over con Assassin's Creed, For Honor si prepara ad inaugurare l'Anno 3 del Gioco: L'Anno del Messaggero.

Quest'ultima prenderà infatti il via il 31 gennaio 2019, data in cui farà il suo esordio nel Titolo un nuovo Eroe: Vortiger. Quest'ultimo è stato ufficialmente presentato al pubblico tramite l'account Twitter ufficiale di For Honor. Il cinguettio, che potete trovare in calce a questa news, declama: "È giunta l'ora per Vortiger, l'Eroe Oscuro, di imbracciare le armi e insegnare ai nemici la vera oscurità".

Per presentare il nuovo "Eroe Oscuro", Ubisoft ha inoltre pubblicato un nuovo Trailer dedicato, che, come di consueto, potete visionare in apertura a questa stessa news. Al suo interno ci viene mostrato Vortiger, armato di scudo ad aquilone e spada lunga, mentre la voce narrante recita: "La sventura giunge non invitata. Affamata di sangue. Desiderando oscurità eterna. Il tempo di pentirsi è terminato! Imbraccerò nuovamente le armi, uscirà dall'ombra e insegnerò loro la vera oscurità!".



Vortiger, tuttavia, non è l'unica novità che farà il proprio debutto in For Honor in occasione dell'Anno del Messaggero. Per mostrare tutte le novità inerenti la Stagione 1 dell'Anno 3, Ubisoft ha infatti organizzato un apposito Livestream. Quest'ultimo potrà essere visionato in diretta su Twitch, in data 24 gennaio, alle ore 9:00 AM PT, corrispondenti alle ore 18:00 in Italia.