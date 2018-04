For Honor: la prossima settimana si svolgerà un weekend di gioco gratuito su PC e console

Ubisoft annuncia che For Honor sarà giocabile gratuitamente dal 3 al 6 maggio su Windows PC e la generazione attuale di console. I giocatori avranno pieno accesso al gioco completo, tra cui tutte le modalità multiplayer, la campagna per giocatore singolo, giocabile anche online in co-op con un amico, oltre al roster originale di 12 eroi diversi.

Il weekend gratuito rappresenta un’opportunità unica sia per i nuovi giocatori sia per chi già ha provato il titolo per ritrovarsi sul campo di battaglia dopo oltre un anno di aggiornamenti. Con l’introduzione di cinque stagioni di contenuti e i server dedicati attivati di recente, i giocatori potranno provare la versione in assoluto più stabile e bilanciata di For Honor.

Il team di For Honor introdurrà nuovamente anche il programma di allenamento del guerriero, un’iniziativa che ricompenserà i giocatori attuali e i nuovi utenti che collaborano tra loro durante il weekend gratuito. Infatti, i guerrieri più esperti che completeranno cinque partite insieme agli utenti del weekend gratuito (che quindi non possiedono il gioco), riceveranno due settimane con uno stato del campione rinnovato, del valore di 8.000 pezzi d’acciaio e che garantirà più bonus XP ai giocatori e alla propria squadra, oltre a maggiori bottini dopo le partite.

Chi deciderà di continuare a combattere sul campo di battaglia potrà usufruire di alcuni fantastici sconti fino al 75% su For Honor in tutti gli store digitali fino al 15 maggio, mantenendo i progressi ottenuti durante il weekend gratuito. Per maggiori dettagli sul weekend gratuito di For Honor, visitare questo indirizzo.

Per dare inizio al weekend gratuito i giocatori potranno seguire la diretta in streaming dal Warrior’s Den di For Honor alle ore 18:00 del 3 maggio su Twitch. Chi guarderà la diretta per almeno un’ora otterrà 3 casse avvoltoio e ogni 10 minuti avrà l’occasione di vincere 100.000 pezzi d’acciaio. Maggiori informazioni qui.