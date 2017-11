For Honor: la Stagione quattro inizia domani, ecco tutte le novità

Order & Havoc , la Stagione quattro di, sarà disponibile a partire da domani, 14 novembre, su PC, Playstation 4 e Xbox One.ha diramato un comunicato stampa in cui possiamo leggere tutte le novità in arrivo.

Order & Havoc porterà molti nuovi contenuti a For Honor, tra cui la nuova modalità Tributo 4v4, due nuovi eroi, nuovi oggetti per personalizzare gli eroi, oltre alla modalità Dominio classificato 4v4, che sarà disponibile più avanti nel corso della stagione. La modalità Tributo e le nuove mappe saranno gratuite per tutti i giocatori a partire dalla stagione quattro. I nuovi eroi, il letale Aramusha e la selvaggia Sciamana, saranno disponibili immediatamente per i possessori del Season Pass da domani, mentre saranno sbloccabili da tutti i giocatori dal 21 novembre per 15.000 pezzi d’acciaio ciascuno.

Con il lancio della nuova stagione, non c’è mai stato un momento migliore per scendere sul campo di battaglia. Infatti, la stagione quattro include:

Nuove modalità basate sul gioco di squadra – La modalità Tributo introduce in For Honor una nuova esperienza di gioco basata su obiettivi. I giocatori combatteranno per controllare tre distinte offerte posizionate in tutta la mappa. Conquistare e portare le offerte al tempio designato della propria squadra consente di ottenere alcuni vantaggi, costringendo i giocatori a fare delle scelte strategiche su dove posizionare le proprie offerte. Oltre alla modalità Tributo, l’esperienza competitiva di For Honor continuerà a svilupparsi con l’introduzione della modalità Dominio classificato nel corso della stagione. I giocatori potranno allearsi con i propri amici per competere in alcune partite Dominio online con la possibilità di ottenere diverse ricompense di gioco.

– La modalità Tributo introduce in una nuova esperienza di gioco basata su obiettivi. I giocatori combatteranno per controllare tre distinte offerte posizionate in tutta la mappa. Conquistare e portare le offerte al tempio designato della propria squadra consente di ottenere alcuni vantaggi, costringendo i giocatori a fare delle scelte strategiche su dove posizionare le proprie offerte. Oltre alla modalità Tributo, l’esperienza competitiva di continuerà a svilupparsi con l’introduzione della modalità Dominio classificato nel corso della stagione. I giocatori potranno allearsi con i propri amici per competere in alcune partite Dominio online con la possibilità di ottenere diverse ricompense di gioco. Nuovi eroi – Per completare le fazioni dei Samurai e dei Vichinghi arrivano due nuovi eroi, l’Aramusha (Samurai ibrido) e la Sciamana (Vichinga assassina). L’Aramusha sfrutta gli errori dei propri avversari, punendoli con una sequenza illimitata di attacchi rapidi in ogni direzione. Le Sciamane sono guerriere feroci e aggressive, ancora più potenti quando partono all’attacco. Balzando sui loro avversari come bestie selvagge, le Sciamane diventano ancora più letali quando le loro vittime sanguinano sul campo di battaglia.

– Per completare le fazioni dei Samurai e dei Vichinghi arrivano due nuovi eroi, l’Aramusha (Samurai ibrido) e la Sciamana (Vichinga assassina). L’Aramusha sfrutta gli errori dei propri avversari, punendoli con una sequenza illimitata di attacchi rapidi in ogni direzione. Le Sciamane sono guerriere feroci e aggressive, ancora più potenti quando partono all’attacco. Balzando sui loro avversari come bestie selvagge, le Sciamane diventano ancora più letali quando le loro vittime sanguinano sul campo di battaglia. Nuove mappe: saranno disponibili due nuove mappe multiplayer, la Città mercantile e Ordalia. La Città mercantile è un villaggio samurai e un popoloso dedalo di vie tortuose. Qui la gente vive in palafitte, formando quartieri colmi di strutture di altezze diverse che si ergono verso il cielo. I giocatori potranno così spostarsi in tutta la mappa anche in verticale attraverso un sistema di corde sospese. L’Ordalia è la capitale vichinga, un imponente fortezza arroccata sulla cima di una collina e protetta da una struttura difensiva. In pochi sono riusciti a penetrare in questa cittadella vichinga, ma nessuno ne è mai uscito.

Per chi ancora non è sceso sul campo di battaglia e intende giurare fedeltà a una particolare fazione, sono attualmente disponibili alcuni sconti fino al 60% per For Honor in versione digitale su tutte le piattaforme, fino a lunedì 13 novembre.

In linea con l’impegno preso dal team di sviluppo di migliorare costantemente il gioco, For Honor continuerà a espandersi grazie a nuovi aggiornamenti, e migliorare con l’introduzione di server dedicati in un prossimo futuro.