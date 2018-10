For Honor raggiunge quota 15 milioni di giocatori, nuovo trailer per Marching Fire

A poco meno di una settimana dall'uscita dell'update Marching Fire, Ubisoft ha annunciato tramite un post sul sito ufficiale che For Honor, ha raggiunto quota 15 milioni di giocatori.

"I guerrieri lottano fianco a fianco, e ciò è dimostrato dalla continua crescita della community di For Honor. Nel corso dell'anno abbiamo lavorato senza sosta per soddisfare i nostri giocatori continuando a costruire ed espandere il mondo di For Honor, ed è proprio la passione della community che ci ha guidato nel nostro viaggio" ha affermato Stephane Crdin, senior Producer presso Ubisoft Montreal, "A nome dell'intero team, vogliamo ringraziare i 15 milioni di guerrieri che hanno impugnato le loro armi e si sono uniti a noi sul campo di battaglia. Siamo profondamente onorati di aver raggiunto questo traguardo, e continueremo a supportar For Honor cosicché sempre più giocatori possano divertirsi".

Sul canale Youtube ufficiale della compagnia francese è stato inoltre pubblicato un trailer inedito in cui ci vengono mostrati i contenuti gratuiti e a pagamento di Marching Fire, il più grande update nella storia di For Honor in arrivo il prossimo 16 ottobre. Lasciandovi alla visone, ricordiamo ai lettori di Everyeye che For Honor è disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One.