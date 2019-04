For Honor: raggiunti i 20 milioni di combattenti nel gioco Ubisoft!

For Honor ha compiuto il proprio debutto sul mercato videoludico da ormai più di due anni: nel tempo, il gioco Ubisoft è stato in grado di attirare la curiosità e l'interesse un crescente numero di videogiocatori.

Esordito nel corso del 2017, dopo un primo reveal nel 2015, il titolo sviluppato da Ubisoft Montréal è giunto ora a festeggiare un traguardo decisamente notevole. Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale del gioco ha reso noto come ad oggi For Honor conti al suo attivo ben venti milioni di combattenti! Un risultato estremamente positivo, celebrato dal team di sviluppo, che ne approfitta per ringraziare la community per il proprio sostegno con un grande "MERCI".



Nel corso degli ultimi due anni, la software house ha profuso un forte impegno nel supporto al gioco, che ha visto l'introduzione di diversi nuovi contenuti. Un percorso descritto nel dettaglio dal nostro Giovanni Calgaro, all'intero di uno speciale sulla crescita di For Honor. Tra i contenuti più recenti, possiamo citare la pubblicazione dell'espansione Marching Fire, con la quale Ubisoft ha ampliato i contenuti offerti dal gioco. Ma novità interessanti sono previste anche per il prossimo futuro: tra queste, l'introduzione del nuovo eroe Sakura e della mappa Chiomaombrosa, il cui esordio in-game è per entrambe fissato per il mese di maggio.