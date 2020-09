For Honor Resistance: il trailer della Stagione 3 ne svela la data d'uscita

Tra le novità mostrate al pre-show dell'Ubisoft Forward troviamo anche i nuovi contenuti di For Honor, il longevo action in terza persona Ubisoft che si prepara ad accogliere Resistance, ovvero la Stagione 3 dell'Anno 4.

Il filmato di presentazione della nuova stagione di For Honor è un susseguirsi di immagini bidimensionali nelle quali il rosso è il colore predominante. Nel trailer vediamo alcuni degli eroi in un momento di difficoltà, dal momento che una minaccia li sta mettendo in ginocchio ed urge quindi organizzare una resistenza per contrastare il nemico. Purtroppo non sono stati diffusi dettagli più precisi su quali saranno i nuovi contenuti di gioco e, soprattutto, se vedremo arrivare anche un nuovo personaggio giocabile. È molto probabile inoltre che gli sviluppatori possano proporre una versione rivisitate di alcune arene, ora completamente in rovina e con gli edifici in fiamme.

For Honor Resistance arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal prossimo 17 settembre 2020, ovvero la prossima settimana.

Vi ricordiamo che solo qualche settimana fa è arrivata la terza stagione dell'Anno 4 di For Honor, la quale ha introdotto la Guerrafondaia, una letale guerriera armata di spadone.