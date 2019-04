For Honor: ecco a voi Sakura, nuovo eroe dell'Anno 3

Sembra proprio che Ubisoft non abbia intenzione di mollare con For Honor, che si prepara a ricevere anche nel suo terzo anno di vita numerosi contenuti dedicati a tutti i suoi utenti.

A dare il via alla Stagione 2 dell'Anno 3 sarà Sakura, una guerriera tanto misteriosa quanto brutale che si è mostrata in un breve trailer in computer grafica. Il nuovo personaggio giocabile elimina i propri avversari con la sua Masakari, un'ascia leggendaria. Non è ancora chiaro quale sia la peculiarità di Sakura, ma è molto probabile che abbia qualcosa a che fare con la nebbia che la avvolge nel corso del filmato. Il personaggio in questione avrà anche una controparte di sesso femminile che, a differenza di eroi quali l'Orochi, avrà un nome diverso: Yato.

Tutti i possessori del Season Pass dell'Anno 3 potranno giocare con il nuovo eroe a partire dal prossimo 2 maggio 2019, mentre tutti gli altri potranno acquistarlo al prezzo di 15.000 pezzi d'Acciaio dal 9 maggio 2019, una settimana dopo. Sempre dal 2 maggio i giocatori potranno mettere le mani su Canopy, una nuova mappa che sarà sin da subito disponibile per tutti, anche per chi non possiede il pass.

Sapevate che uno degli ultimi eventi di gioco ha visto un'invasione di Rabbids negli affollatissimi combattimenti?