For Honor: i server dedicati saranno disponibili per l'edizione PC dal 19 febbraio

annuncia che i server dedicati per la versione PC disaranno disponibili dal 19 febbraio, arriveranno anche su console poco dopo l’implementazione su PC e saranno introdotti con un nuovo aggiornamento diin questa quinta stagione,, che inizia il 15 febbraio.

L’implementazione dei server dedicati è stata annunciata la scorsa estate come parte del costante programma di sviluppo di For Honor. Dopo l’ottimo Open Test a dicembre, che ha consentito di ottenere molti dati interessanti, i team di sviluppo sono ora pronti a impiegare i server dedicati in For Honor. Al lancio, si concentreranno sulle modalità di gioco PvP, eliminando completamente i problemi relativi a risincronizzazione, migrazione della sessione e requisiti di NAT, garantendo così un’esperienza più stabile e un miglior matchmaking. I team di sviluppo monitoreranno attentamente la situazione per assicurare un passaggio ottimale per i giocatori PC, prima di implementare l’infrastruttura su console.

“Modificare l’infrastruttura online mentre il gioco è disponibile è stata una bella sfida, ma anche un passo decisivo nel migliorare l’esperienza di gioco per tutti i nostri utenti,” ha dichiarato Damien Kieken, Game Director. “L’implementazione dei server dedicati ci dà fiducia nella direzione che sta prendendo il gioco e aprirà la strada a un intero anno di costante supporto e nuovi contenuti.”

Oltre ai server dedicati, Age of Wolves offrirà una serie di miglioramenti per cinque eroi e vari aggiornamenti che andranno a migliorare la progressione del giocatore, le partite classificate e molto altro. Celebrando l’anniversario del gioco, il lancio di Age of Wolves coinciderà anche con l’inizio di uno speciale evento stagionale di tre settimane durante il quale i giocatori avranno l’opportunità di guadagnare alcune ricompense aggiuntive. Inoltre, nel corso della quinta stagione di For Honor saranno introdotte nuove modalità di addestramento per offrire ai nuovi giocatori e ai veterani ulteriori modi per affinare le proprie abilità.

Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti che saranno apportati con la quinta stagione, seguite la diretta in streaming dedicata ad Age of Wolves su Twitch a partire dalle ore 20:00 (CET) dell’8 febbraio.