ha pubblicato una nuova patch di, questo aggiornamento introduce il supporto per Xbox One X e ottimizza il gioco per la console mid-gen di

For Honor supporta ora la risoluzione 4K (non è chiaro se si tratti di risoluzione nativa o meno) e presenta varie migliorie tecniche come riflessi dell'acqua migliorati, aumento della distanza, migliorie alle ombre, alle texture e al sistema di illuminazione.

Ricordiamo che è da poco partita ufficialmente la Stagione 4 di For Honor, la quale include nuovi guerrieri e modalità di gioco, la Stagione 5 inizierà invece nei primi mesi del prossimo anno.