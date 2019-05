For Honor e spade laser: il gioco Ubisoft festeggia lo Star Wars Day!

Piuttosto a sorpresa, i videogiocatori impegnati all'interno di For Honor sembrano essersi ritrovati improvvisamente a disposizione nientemeno che delle armi simili a spade laser!

A segnalare l'iniziativa sono numerosi videogiocatori, attivi su diverse piattaforme e che hanno condiviso immagini e video dell'evento sulla nota piattaforma Reddit. L'evento a sorpresa celebra lo Star Wars Day, tradizionalmente festeggiato dagli appassionati della saga in data 4 Maggio, con il celebre slogan "May the 4th be with you", gioco di parole che rimanda all'iconico "Che la forza sia con te". Per l'occasione, il mondo medievale del titolo Ubisoft si è dunque improvvisamente illuminato, grazie alla luce emanata dalle armi brandite dai videogiocatori. Gli utenti sembrano aver accolto l'iniziativa con una grande dose di entusiasmo, con parte della community che è arrivata addirittura a richiedere che l'opzione venga resa disponibile in maniera permanente! Nel momento in cui scriviamo, non sembra essere chiaro fino a quando l'evento a tema Guerre Stellari resterà attivo all'interno del gioco.

Recentemente, Ubisoft ha festeggiato il raggiungimento di venti milioni di giocatori in For Honor, un traguardo decisamente notevole! Proprio nel corso di questa settimana, inoltre, è iniziata la nuova Stagione Sakura di For Honor, che introduce nelle versioni PC, Playstation 4 e Xbox One del gioco numerose novità.