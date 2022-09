For Honor: un drammatico trailer presenta la Stagione 3 dell'Anno 6 'The Demon Dagger'

In attesa degli annunci principali dell'Ubisoft Forward 2022 che toccheranno la serie di Assassin's Creed e non solo, la compagnia d'Oltralpe ha presentato durante il suo pre-show la nuova Stagione di For Honor.

Il peculiare gioco dedicato ai combattimenti all'arma bianca si prepara all'arrivo della Season 3 dell'Anno 6, che avrà ufficialmente inizio a partire dal 15 settembre. Il trailer dai toni drammatici che vi abbiamo riportato in cima ci offre un piccolo assaggio dei temi e delle novità che i giocatori potranno saggiare con mano al lancio delle Stagione, ma un reveal completo è fissato al 13 settembre. Se foste interessati a seguire l'evento in diretta, potrete farlo collegandovi al canale Twitch di For Honor.

"Qualcosa si è risvegliato nel Myre. Una rete mortale è stata tessuta e non c'è via di scampo... Solo gli sciocchi non temono il buio", recita la descrizione ufficiale della Stagione 3 dell'Anno 6 di For Honor intitolata "The Demon Dagger". Come precisa il filmato di presentazione, il gioco è incluso all'interno del servizio di gaming on demand Ubisoft+.

Continuate a seguirci per tutti i prossimi annunci dell'Ubisoft Forward 2022, evento che farà da palcoscenico per il reveal ufficiale di Assassin's Creed Mirage, il nuovo capitolo della più fortunata serie della compagnia francese.