For Honor, Stagione 4 dell'Anno 3 al via il 7 novembre: arriva l'eroe Sun Da

Ubisoft ha annunciato che la Stagione 4 dell'Anno 3 di For Honor prenderà ufficialmente il via il prossimo 7 novembre. Introdurrà il nuovo eroe Sun Da, una mappa inedita e diversi aggiornamento al gameplay.

"Dopo che una terribile tempesta di sabbia distrusse la maggior parte dei territori dei Wu Lin, molti di loro fuggirono a occidente cercando rifugio a Heathmoor, mentre altri rimasero indietro con l'Imperatore per tentare di rimettere insieme un esercito. Tra questi, Sun Da, comandante dei Zhanhu, scoprì nuovi modi per usare il fuoco nel suo laboratorio al Passo Qiang. Mentre Sun Da cercava di ampliare l'arsenale dei Wu Lin, un nemico inaspettato venne a sapere delle sue scoperte e attaccò la fortezza", recita la descrizione ufficiale del nuovo eroe, che ha pure ricevuto il trailer di presentazione che potete visionare in cima a questa notizia.

Ad accompagnare il suo debutto il prossimo 7 novembre, ci saranno anche la mappa Assalto gratuita Passo Qiang, nella quale sorge una fortezza Wu Lin, e tante modifiche al bilanciamento e alle tecniche degli Eroi, che potete consultare nel dettaglio sul sito ufficiale. For Honor, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC. Avete ancora un giorno di tempo per partecipare all'evento di Halloween Zanne dell'Oltremondo, che terminerà definitivamente domani 1 novembre.