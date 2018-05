For Honor: la Stagione 6 è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One

Diffondendo un comunicato stampa, Ubisoft ha confermato che la Stagione 6 di For Honor è disponibile dalle 18:00 di oggi, giovedì 17 maggio, per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Sulla scia della scorsa stagione, l’obiettivo della nuova stagione è continuare a migliorare l’esperienza di gioco, grazie soprattutto ad alcuni importanti aggiornamenti per due eroi, l’Orochi e le Pacificatrici. La Stagione 6 include anche una serie di nuovi contenuti, tra cui una nuova mappa, nuove opzioni di personalizzazione, oltre alla nuova funzionalità Visual Collection.

In corrispondenza del lancio della Stagione 6, dal 17 al 31 maggio, in For Honor si terrà uno speciale evento stagionale, “Il Rito dei Campioni”. I giocatori potranno onorare il valore degli eroi del passato e si guadagneranno un posto tra gli eroi odierni, in una nuova modalità di gioco 4 contro 4 a tempo limitato: il Carosello della morte. Questo nuovo evento stagionale darà anche l’opportunità di ottenere alcuni oggetti speciali, tra cui ornamenti, abiti da combattimento, effetti e set di armi.

For Honor è ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Dopo le novità della Stagione 6, Ubisoft ha ancora in serbo molto per il suo titolo d'azione, e maggiori dettagli al riguardo saranno diffusi in occasione dell'E3 2018 di Los Angeles.