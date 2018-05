For Honor: la Stagione 6, Hero's March, sarà disponibile dal 17 maggio

Ubisoft annuncia che la Season 6 di For Honor, Hero’s March, sarà disponibile dal 17 maggio come aggiornamento gratuito, contemporaneamente su console e Windows PC

Hero’s March includerà una nuova mappa, una serie di importanti miglioramenti ad alcuni eroi, la nuova funzionalità Visual Collection e molto altro ancora. I nuovi utenti interessati a provare For Honor prima della Season 6 potranno usufruire del primo weekend di gioco gratuito dopo l’annuncio dei server dedicati, da oggi, 3 maggio, e fino al 6 maggio, su tutte le piattaforme. I giocatori che vorranno continuare la propria avventura dopo il weekend potranno mantenere i progressi ottenuti e acquistare il gioco con sconti fino al 67%.

I nuovi contenuti della Season 6 di For Honor includono:

Una nuova mappa

Una nuova mappa, la Roccaforte, espanderà il campo di battaglia. La Roccaforte sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori in ogni modalità multiplayer, tranne Tributo. Un tempo era una grande fortezza di solitudine e tregua, e anche se ora offre soprattutto una vista pittoresca dalla distanza, resta un perfetto rifugio per ogni esercito che spera di volgere a proprio favore le sorti di una battaglia.

Nuovi miglioramenti per gli eroi

Dopo gli aggiornamenti per gli eroi inclusi nella Season 5 e ascoltando i feedback degli utenti, For Honor continuerà a migliorare ed equilibrare l’attuale gamma di personaggi, con due eroi, l’Orochi e la Pacificatrice, che riceveranno importanti aggiornamenti di gioco con la Season 6. In futuro, altri eroi otterranno simili aggiornamenti, in quanto il bilanciamento dell’esperienza di gioco sarà sempre una delle priorità principali del team di sviluppo.

La Visual Collection

Questa nuova funzionalità consentirà ai giocatori di tenere traccia di tutti gli elementi grafici che hanno ottenuto per applicarli su qualsiasi equipaggiamento in loro possesso in un menu di gioco separato. Ciò aiuterà a ridurre la necessità di ottenere quanti più oggetti possibili solo per mantenere i rispettivi elementi grafici nel proprio inventario, andando inoltre a rispondere ai commenti dei giocatori sulla mancanza di spazio nell'inventario stesso.

“Siamo stati davvero felici di vedere la reazione positiva dei giocatori ai nostri recenti aggiornamenti di For Honor, tra cui il lancio dei server dedicati e alcuni importanti cambiamenti nel bilanciamento degli eroi, oltre a nuove funzionalità per attirare i nuovi giocatori”, ha dichiarato Roman Campos-Oriola, direttore creativo di For Honor. “Oltre a migliorare l’esperienza di base, stiamo anche lavorando a nuovi contenuti, tra cui nuovi eroi. Seguiteci durante l’E3 2018 per scoprire tutte le novità”.

Dopo l’introduzione della nuova modalità di allenamento, l’implementazione dei server dedicati e altri importanti aggiornamenti, che hanno apportato miglioramenti significativi al gameplay, il team di For Honor continua a lavorare per rendere il gioco sempre più stabile, accessibile e avvincente.