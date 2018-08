For Honor: la Starter Edition è gratis su Steam ancora per poche ore

Ancora per pochissime ore For Honor Starter Edition è gratis su Steam! Tutti coloro che riscatteranno il gioco (normalmente venduto a 14.99 euro) potranno poi utilizzarlo senza limitazioni temporali di alcun tipo per sempre, come se fosse stato regolarmente acquistato.

Per scaricare For Honor Starter Edition vi basterà andare su Steam e cliccare sul tasto verde Installa Gioco per aggiungere l'app alla propria libreria. "Ottieni la Starter Edition e scendi nei campi di battaglia di For Honor, con accesso istantaneo a multigiocatore e Storia, oltre a tutte le mappe. La Starter Edition include 6 eroi giocabili (invece di 12) di cui 3 completamente sbloccati. Gli altri eroi possono essere sbloccati con 8.000 Acciaio ciascuno (da 8 a 15 ore di gioco, in base a come giochi). La Starter Edition è completamente compatibile con il Season Pass, con i DLC esistenti e con tutti i contenuti aggiuntivi."

Questa edizione è l'ideale per entrare nel mondo di For Honor ed è ora gratis per tutti, approfittatene dunque prima che sia troppo tardi e il gioco torni ad essere disponibile solo a pagamento.