For Honor: Starter Edition è ora disponibile all'acquisto su PC

Dopo il recente lancio della Stagione cinque di, nota come, con tanto di introduzione dei nuovi server dedicati per PC e console,annuncia la, disponibile solo per Windows PC su Steam e Uplay al prezzo di 14,99€.

Per chi ancora non conosce il gioco, questa nuova edizione è un ottimo modo per mettere alla prova le proprie abilità con una gamma selezionata di eroi. La Starter Edition include:

Tre eroi Avanguardia completamente sbloccati : il Guardiano, il Razziatore e il Kensei saranno già sbloccati (e quindi giocabili e personalizzabili) all’inizio del gioco.

: il Guardiano, il Razziatore e il Kensei saranno già sbloccati (e quindi giocabili e personalizzabili) all’inizio del gioco. Tre eroi di lancio della fazione selezionata dai giocator i: tre eroi giocabili aggiuntivi saranno assegnati ai giocatori in base alla fazione scelta al primo lancio della Starter Edition (Cavaliere, Vichingo, Samurai). I giocatori potranno progredire e accumulare bottini con questi eroi, tuttavia le personalizzazioni diventeranno disponibili una volta che gli eroi saranno “reclutati” per 8.000 pezzi d’acciaio ciascuno.

i: tre eroi giocabili aggiuntivi saranno assegnati ai giocatori in base alla fazione scelta al primo lancio della Starter Edition (Cavaliere, Vichingo, Samurai). I giocatori potranno progredire e accumulare bottini con questi eroi, tuttavia le personalizzazioni diventeranno disponibili una volta che gli eroi saranno “reclutati” per 8.000 pezzi d’acciaio ciascuno. Dodici restanti eroi: i giocatori potranno anche sbloccare completamente i sei eroi disponibili al lancio per usarli nel gioco e personalizzarli per 8.000 pezzi d’acciaio* ciascuno. Mentre i sei eroi rilasciati nelle stagioni post-lancio saranno interamente sbloccabili per 15.000 pezzi d’acciaio* ciascuno.

La Starter Edition è compatibile con il Season Pass e i contenuti aggiuntivi esistenti. Chi intende ottenere lo stesso accesso agli eroi giocabili della Standard Edition può farlo acquistando l’All Heroes Bundle per 50.000 pezzi d’acciaio.

Di recente, Ubisoft ha lanciato la Stagione cinque di For Honor, nota come Age of Wolves, su tutte le piattaforme. Il nuovo aggiornamento ha implementato i server dedicati sia su PC che su console, andando a eliminare i problemi di ri-sincronizzazione e migrazione dell’host, e migliorando al tempo stesso stabilità e connettività. Oltre ai server dedicati, Age of Wolves ha apportato una serie di miglioramenti agli eroi, oltre a diversi aggiornamenti che hanno ottimizzato i progressi dei giocatori, il gioco classificato e molto altro. Durante la Stagione cinque saranno introdotte anche nuove modalità di allenamento che aiuteranno sia i veterani che i nuovi giocatori ad affinare le proprie abilità.

Sviluppato da Ubisoft Montreal in collaborazione con altri studi di Ubisoft, For Honor offre una campagna davvero avvincente, oltre a un’emozionante esperienza multiplayer. I giocatori potranno vestire i panni dei guerrieri di tre grandi fazioni: gli arditi cavalieri, i brutali vichinghi e i misteriosi samurai, combattendo fino alla morte in una serie di campi di battaglia intensi e realistici. L’innovativo sistema di combattimento di For Honor, l’Arte della guerra, garantisce un controllo totale dei propri guerrieri, consentendo ai giocatori di utilizzare le abilità e gli stili di combattimento di ogni eroe per eliminare tutti i nemici che li ostacoleranno.