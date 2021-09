For Honor, che la Tempesta abbia inizio: tutte le sorprese della nuova Stagione

Dopo averci invitati a provare Far Cry 6 per 5 ore, Ubisoft ci reimmerge nelle atmosfere di For Honor per delineare il quadro completo delle novità che andranno a caratterizzare Tempest, la Stagione 3 dell'Anno 5 dell'action multiplayer.

La prossima fase ingame di For Honor deve il suo nome alle violente piogge torrenziali e ai venti ciclonici che si abbatteranno sulle mappe del titolo in conseguenza delle richieste avanzate alle proprie divinità dai guerrieri di Heathmoor.

Sin dal giorno di inizio della Stagione 3, fissato per il 9 settembre, le immense mareggiate che hanno spazzato i villaggi e i porti di Heathmoor si concretizzeranno nell'evento di lancio Storm Tides, con sfide a tema che coinvolgeranno tutti i possessori del Free Event Pass fino al 30 settembre con ricompense basate sulle attività svolte sui propri successi conseguiti sul campo di battaglia.

Con l'acquisto del Battle Pass a 9,99 euro, inoltre, sarà possibile accedere a contenuti premium come l'Outfit Battaglia, Ornamento, Esecuzione, Podio ed Effetti. Nel corso dell'evento, tutti gli eroi riceveranno un'unica esecuzione disponibile per 7.000 Steel. Dal 16 al 30 settembre verrà poi il turno di una nuova serie di sfide nei Terreni di Prova, con attività competitive focalizzate sullo Shinobi di For Honor.

Più avanti nella Stagione 3 dell'Anno 5, sarà possibile cimentarsi nelle battaglie dell'evento Ira del Jormungandr che riporterà nel gioco ricompense e armi originali. Nel TU2, assisteremo anche al ritorno dei Giochi della Coalizione, con la possibilità di sfidare gli avversari a Daubeny in modalità Araldi della Chimera.