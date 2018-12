For Honor tra i 50 nuovi giochi disponibili su PlayStation Now

Con le vacanze natalizie alle porte, Sony ha deciso di regalare agli utenti di PlayStation Now una selezione di 50 nuovi giochi disponibili ora nel catalogo del servizio di gaming in streaming.

A spiccare sopra tutti gli altri, c'è il nome di For Honor, il gioco di combattimento che mette a confronto le fazioni dei Samurai, Cavalieri e Vichinghi originariamente pubblicato a febbraio del 2017 da Ubisoft. La line-up comprende diversi altri titoli come Adventure Time: Pirates of the Enchiridion, il classico Super Star Wars, il platformer Dandara, il J-RPG Fairy Fencer F: Advent Dark Force, Raiden V: Director’s Cut, e TRON RUN/r.

Per la stagione natalizia, PlayStation Now costerà di meno: Sony ha annunciato che gli abbonamenti mensili, trimestrali ed annuali, saranno in sconto da oggi fino all'8 gennaio.

Di seguito, infine, vi riportiamo la classifica dei titoli più giocati e scaricati durante il mese di novembre:

Red Dead Redemption

Mafia III

NBA 2K16

WWE 2K16

Steep Sniper Elite IV

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Sid Meier’s Civilization Revolution

Fallout: New Vegas

Payday 2

Crimewave Edition

Ricordiamo che il PlayStation Now non è, sfortunatamente, ancora disponibile in Italia, a causa di un'infrastruttura delle connessioni a Internet non ancora ottimali per poter supportare a dovere la piattaforma. Il fatto che Sony abbia deciso di aggiungere la possibilità di scaricare i giochi, tuttavia, lascia aperte le possibilità che PS Now possa presto sbarcare anche sul nostro territorio.