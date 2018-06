For Honor: tutti i dettagli su Marching Fire; PC Starter Ed. gratuita fino al 18 giugno

In occasione dell’Electronic Entertainment Expo (E3), Ubisoft ha annunciato Marching Fire, un nuovo aggiornamento per For Honor. Marching Fire è il maggior aggiornamento di contenuti dopo il lancio del gioco e include la nuova fazione Wu Lin, una nuova modalità PvP 4v4, contenuti PvE illimitati e molto altro.

L’aggiornamento sarà disponibile dal 16 ottobre per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC.

L’aggiornamento Marching Fire includerà anche quattro nuovi eroi Wu Lin, una nuova fazione ispirata alle antiche arti marziali cinesi. I quattro nuovi eroi includono Tiandi, Jiang Jun, Nuxia e Shaolin, fuggiti da una guerra civile nel lontano oriente che ha distrutto la loro terra dopo il grande cataclisma. Ognuno spinto dalle proprie motivazioni, che spaziano dalla vendetta alle tragedie personali, gli eroi Wu Lin offrono un nuovo set di armi e stili di combattimento, che andranno a portare maggiore versatilità sul campo di battaglia. Tutti gli eroi Wu Lin possono essere reclutati nel gioco usando i propri pezzi d’acciaio, al termine del periodo iniziale esclusivo.

I giocatori potranno accedere ai quattro guerrieri della fazione Wu Lin, insieme agli altri 18 eroi attuali, in una nuova modalità PvP 4v4, chiamata Assalto. Tale modalità sarà gratuita per tutti i giocatori e giocabile in tre nuove mappe, che consentiranno di rivivere la fantasia di assaltare o proteggere un castello fortificato armati di baliste o calderoni di fuoco, oltre ad arcieri e un dominatore ben armato disposto a tutto pur di proteggere la propria terra. Aggressori e difensori dovranno agire in maniera strategica sul campo di battaglia mentre scorteranno o cercheranno di distruggere un ariete per accedere al castello.

Marching Fire introdurrà anche nuovi contenuti PvE utilizzabili sia in modalità giocatore singolo che in cooperativa online per due giocatori. Questa nuova modalità PvE sarà disponibile come parte di un pacchetto a pagamento, che include anche gli eroi Wu Lin. Maggiori dettagli sui contenuti PvE e il pacchetto a pagamento saranno svelati molto presto.

Infine, tutti i giocatori beneficeranno anche di alcuni miglioramenti grafici gratuiti che andranno a migliorare le texture di gioco, introducendo un sistema di illuminazione rinnovato e nuove gradazioni del cielo, introducendo ulteriori miglioramenti tra cui un’interfaccia utente aggiornata.

Per celebrare l’annuncio di Marching Fire, tutti i giocatori PC possono ottenere la PC Starter Edition di For Honor gratuitamente tramite Uplay dall’11 al 18 giugno. La PC Starter Edition dà ai giocatori pieno accesso a tutte le modalità multiplayer e alla modalità campagna, oltre ai tre eroi dell’Avanguardia con ulteriori eroi che saranno reclutabili tramite i pezzi d’acciaio. Tutte le versioni PC del gioco saranno anche scontate fino al 75% fino al 18 giugno. I giocatori console potranno sfruttare uno sconto fino al 75% per For Honor su Xbox One fino al 17 giugno e su PlayStation 4 fino al 19 giugno.