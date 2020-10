For Honor: Ubisoft annuncia l'arrivo dell'aggiornamento gratuito per PS5 e Xbox Series X

Il publisher Ubisoft e gli sviluppatori di Ubisoft Montreal hanno annunciato l'arrivo dell'aggiornamento gratuito per le console next-gen di For Honor. Il titolo potrà quindi beneficiare della potenza aggiuntiva di PlayStation 5 e Xbox Series X.

L'annuncio è arrivato con un post a sorpresa sulle pagine ufficiali del gioco. L'aggiornamento next-gen di For Honor arriverà in contemporanea con il lancio di PlayStation 5 ed Xbox Series X, portando un sostanziale miglioramento alla grafica di gioco. I giocatori potranno quindi contare su tutte le migliorie viste su PS4 Pro e Xbox One X tra cui riflessi dell'acqua più realistici, una maggiore dettaglio sulla distanza, ombre più definite, texture migliorate e una risoluzione 4K su PS5 e Series X (mentre Xbox Series S si fermerà a 1080p). A partire da dicembre e con l'inizio della Stagione 4 dell'Anno 4 un altro aggiornamento introdurrà il framerate a 60 fps su tutte le console next-gen.

Ubisoft ha poi sottolineato che i giocatori di PS4 e Xbox One potranno trasferire automaticamente i propri profili, inclusi gli acquisti e l'inventario, sulle rispettive controparti di prossima generazione. Potete trovare tutti i dettagli sull'aggiornamento a questo link. Attualmente For Honor è nel pieno della Stagione 3 dell'Anno 4 che ha introdotto il nuovo personaggio della Guerrafondaia.