For Honor: Ubisoft annuncia la modalità Spettatore

Nonostante un lancio non proprio entusiasmante, For Honor si è rivelato sul lungo periodo un buon successo per Ubisoft. Per questo motivo, la compagnia sta comprensibilmente continuando a supportare il suo action game pubblicando a cadenza regolare aggiornamenti e novità di gameplay.

Mantendendo fede alle promesse fatte nelle scorse settimane, nel corso del pre-show della sua conferenza all'E3 2019 Ubisoft ha ufficialmente annunciato la modalità Spettatore per For Honor. Manovrando liberamente una telecamera esterna, sarete in grado di osservare nel dettaglio i cruenti scontri che si consumano sui campi da battaglia del gioco, avendo così l'occasione per studiare gli altri giocatori e, magari, apprendere qualche nuova strategia bellica da aggiungere al vostro bagaglio personale. La modalità Spettatore sarà lanciata nel corso del 2019 con un aggiornamento gratuito, e potete dare una prima occhiata a questa novità tramite il trailer che trovate in cima alla notizia.

For Honor è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. La nascita del gioco di Ubisoft è stata raccontata all'interno di un documentario pubblicato su Netflix.