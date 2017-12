For Honor: Ubisoft annuncia un Open Test per i server dedicati

annuncia che questa settimana tutti gli utenti, tra cui anche chi non possiede il gioco, potranno partecipare al primo Open Test dei nuovi server dedicati didalle 14:00 del 14 dicembre alle 02:00 del 18 dicembre su tutte le piattaforme disponibili.

L’Open Test per i server dedicati è il prossimo passaggio verso la nuova infrastruttura online per il gioco che debutterà nel 2018. I partecipanti riceveranno delle ricompense di gioco e potranno anche partecipare a una speciale estrazione per ricevere alcune ricompense esclusive di For Honor.

L’Open Test si svolgerà su un test client personalizzato basato interamente su server dedicati. I partecipanti potranno sfruttare l’intero roster di eroi nelle modalità Duello 1v1, Dominio 4v4 e Tributo 4v4. Gli utenti interessati a partecipare potranno pre-caricare il test client gratuitamente su tutte le piattaforme disponibili. Tutte le ricompense di gioco ottenute partecipando all’Open Test saranno assegnate agli account del gioco principale degli utenti e saranno trasferite nel caso i nuovi giocatori decidessero di acquistare il gioco principale.

Il passaggio ai server dedicati è un traguardo importante nel costante supporto di Ubisoft a For Honor. Dal lancio del gioco, il team di sviluppo ha realizzato oltre 30 aggiornamenti principali, che hanno portato sei nuovi eroi, sei nuove mappe, nuove modalità, il gioco classificato, maggiori opzioni di personalizzazione e molto altro ancora. “Il team ha lavorato senza sosta nell’implementazione dei server dedicati rinforzando e migliorando allo stesso tempo l’infrastruttura online attuale. Ciò ha già portato a un miglioramento dell’esperienza online per i nostri giocatori”, ha dichiarato Stéphane Cardin, Produttore Esecutivo Senior di Ubisoft. “Partecipando all’Open Test I giocatori ci aiuteranno a fornire la migliore esperienza possibile al lancio ufficiale”.

Sviluppato da Ubisoft Montreal in collaborazione con altri studi di Ubisoft, For Honor offre una campagna davvero avvincente, oltre a un’emozionante esperienza multiplayer. I giocatori potranno vestire i panni dei guerrieri di tre grandi fazioni: gli arditi cavalieri, i brutali vichinghi e i misteriosi samurai, combattendo fino alla morte in una serie di campi di battaglia intensi e realistici. L’innovativo sistema di combattimento di For Honor, l’Arte della guerra, garantisce un controllo totale dei propri guerrieri, consentendo ai giocatori di utilizzare le abilità e gli stili di combattimento di ogni eroe per eliminare tutti i nemici che li ostacoleranno.