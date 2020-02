For Honor: parte ufficialmente Speranza, la Stagione 1 dell'Anno 4

I rappresentanti di Ubisoft ci ricordano che da oggi, 6 febbraio, è finalmente disponibile partecipare alle sfide di Speranza, la Stagione 1 dell'Anno 4 di For Honor su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Attraverso Speranza, gli autori di For Honor danno inizio a un arco narrativo completamente nuovo che si riallaccia agli eventi delle Stagioni passate per farci assistere agli stravolgimenti avvenuti nel mondo di gioco dopo la conclusione del cataclisma narrato (e vissuto) nelle precedenti fasi ingame del titolo.

Il caos generato dalle battaglie combattute dagli eroi di For Honor li spingerà a trovare un nuovo motivo per fronteggiarsi sul campo di battaglia. Con la Stagione 1 dell'Anno 4, gli appassionati dell'action multiplayer di Ubisoft possono acquisire nuove armi, saccheggiare armature inedite e partecipare a eventi di gioco che veicoleranno contenuti sempre freschi, il tutto per garantire ai fan l'accesso a nuove attività a cadenza regolare.

L'inizio dell'Anno 4 offre poi al colosso videoludico francese l'opportunità di lanciare il relativo Pass Battaglia, con un nuovo sistema di progressione dell'esperienza di gioco che permetterà ai fan di For Honor di sbloccare delle ricompense cosmetiche di rarità crescente.