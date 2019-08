For Honor: versione PC gratis per pochi giorni, ecco come riscattarla

In occasione dell'inizio della GamesCom 2019, per un periodo di tempo limitato i giocatori PC potranno ottenere in maniera completamente gratuita una copia di For Honor, l'action in terza persona targato Ubisoft.

Se non avete quindi già approfittato delle numerose occasioni che hanno permesso ai giocatori di ottenere una copia gratuita del gioco su Steam, Epic Games Store, Xbox One e PlayStation 4, sappiate che è di nuovo possibile riscattare il titolo su Uplay. Tutto ciò che dovrete fare per aggiungere il gioco alla vostra libreria del client Ubisoft è visitare la pagina ufficiale della promozione ed effettuare il login con il vostro account (nel caso non ne abbiate uno non ci sono problemi, basta crearlo in pochi minuti). L'offerta, iniziata proprio nel pomeriggio di oggi, 20 agosto 2019, sarà valida fino alle ore 10:00 del mattino del 29 agosto. Avete quindi più di una settimana di tempo per approfittare di questa iniziativa.

Vi ricordiamo che, proprio come Rainbow Six Siege, in For Honor è possibile scaricare gratuitamente tutte le nuove mappe di gioco, mentre gli eroi introdotti con i vari aggiornamenti possono essere acquistati anche attraverso l'Acciaio, valuta di gioco che si ottiene semplicemente giocando e completando i vari obiettivi settimanali e giornalieri.

Avete già dato un'occhiata al nuovo eroe Jormungandr?