For Honor x Prince of Persia: svelato in video l'evento Lame di Persia

Terminati i festeggiamenti per il terzo anniversario di For Honor, la dimensione competitiva dell'action multiplayer di Ubisoft viene stravolta da Lame di Persia, un evento crossover legato all'iconica serie di Prince of Persia.

Nel corso di questo evento, il Principe di Persia combatterà contro gli altri guerrieri dell'universo di For Honor utilizzando il suo Pugnale del Tempo: tra le sorprese che interesseranno gli appassionati del titolo, ci sarà perciò l'accesso a un evento unico che offrirà delle ricompense speciali.

L'evento For Honor: Lame di Persia sarà suddiviso in due atti. Il primo avrà luogo dal 12 al 19 marzo e garantirà l'accesso alla modalità Sovrano del Tempo, una variante delle battaglie Dominio in cui ciascuna squadra dovrà affrontare il Principe in persona. Chi riuscirà ad abbatterlo otterrà dei punti extra per la sua squadra e degli elementi di equipaggiamento aggiuntivi.

La seconda fase di Lame di Persia si terrà a partire dal 19 marzo, con attività multiplayer che verranno svelate nel corso dei prossimi giorni. In totale, saranno ben 26 le armi esclusive che potremo acquisire partecipando all'evento, ai quali si aggiungono i numerosi oggetti da sbloccare progredendo nei 30 livelli del Pass Gratuito dell'evento Lame di Persia di For Honor, con premi che comprenderanno 26 Ornamenti, 1 Costume da Battaglia, 1 Effetto Mood delle Sabbie, 1 Cornice per l'Emblema con scarti, Acciaio, casse ed altro ancora.