Forager, e When Skilifts Go Wrong annunciati per Nintendo Switch

Si è tenuto quest'oggi, mercoledì 23 gennaio, un nuovo appuntamento con Indie Highlights. Al suo interno, come di consueto, ampio spazio per i Titoli Indie in arrivo su Nintendo Switch.

Tra questi, numerose produzioni, tra le quali troviamo Forager, When Skilifts Go Wrong e H.A.N.D. Di seguito vi presentiamo gli elementi principali di questi tre Titoli.

Foreger, sviluppato da HopFrog, si presenta così: "Forager è un gioco 2D open world con elementi d'esplorazione, di gestione di fattorie e di creazione. Parti con poco e migliora la tua base, le tue abilità, il tuo equipaggiamento e la tua rete di amici (e di nemici!) per costruire il futuro che vuoi tu!". La data di pubblicazione su Nintendo Switch non è ad ora disponibile. Trovate il Trailer di annuncio in apertura a questa news.

When Skilifts Go Wrong, un Titolo, che unisce sport rompicapi e simulazione, si presenta così: "È tempo di lasciarsi andare con When SkiLifts Go Wrong, il gioco di costruzione fisica a enigmi follemente divertente e a tratti sanguinoso. Questo gioco è pieno zeppo di sfide creative e disastri assurdi! Costruisci seggiovie, funivie, salti e rampe per trasportare i tuoi passeggeri attraverso i livelli, affrontando pericoli di ogni genere. Lasciati pervadere dal caos di When Ski Lifts Go Wrong. Utilizza la gamma di materiali disponibili per costruire skilift, salti e ponti per trasportare i tuoi passeggeri attraverso ciascun livello. Diventa un maestro della fisica dei cavi, imparando ad applicare pressioni e tensioni sui diversi tipi di struttura che costruirai. In When Ski Lifts Go Wrong, passerai da dolci colline a cime frastagliate e selvagge. Ti aspettano enigmi divertenti in scenari accuratamente progettati, in cui dovrai aiutare ogni passeggero a raggiungere la propria destinazione. Per posizionarti in cima alle classifiche dovrai tenere d'occhio il tuo budget". Il Titolo è disponibile su Nintendo Switch a partire da oggi. Trovate in calce alla news il Trailer di presentazione.



Troviamo infine H.A.N.D., un peculiare puzzle game, di cui potete visualizzare il Trailer di Presentazione in calce a questa news. Il Gioco è atteso su Nintendo Switch in Giappone a partire dal 31 gennaio. Non è tuttavia ad ora certo un suo arrivo in Europa.