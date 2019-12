Forbes 30 Under 30: Bugha, Ewok e SonicFox tra i più influenti del 2020

La lista di Forbes nata nel 2011 è uno dei premi più prestigiosi per i giovani rampanti. 600 persone in 20 settori negli Stati Uniti e in Canada ricevono onorificenze ogni anno, tra cui i cosiddetti "30 under 30" del settore videoludico.

Nomi come Tyler "Ninja" Blevins, Yiliang "Doublelift" Peng e Jacky "Stewie2k" Yip sono stati inseriti nella stessalista negli anni precedenti.

Il 2020 celebrerà alcune delle stelle nascenti più giovani del settore, tra cui Bugha ed Ewok. Bugha, il campione della Fortnite World Cup 2019, è in cima alla lista ed è uno dei nomi più riconosciuti nell’esport e nel mondo videoludico in generale.

L'ascesa di Ewok nel 2019 le ha permesso di essere inserita nella lista. La giovanissima streamer di Fortnite deve la sua popolarità anche a Tim "TimTheTatman" Betar che l’ha ospitata in una sua diretta. "Wheeler ha partecipato ai Mondiali di Fortnite e ha oltre un quarto di milione di follower sulla piattaforma di streaming Twitch", ha scritto Forbes. "Questo autunno, è entrata a far parte del Mixer di Microsoft con un accordo di esclusiva per lo streaming".

Accanto a Bugha ed Ewok c'è Nick "Nick Eh 30" Amyoony. "Amyoony è uno streamer professionale noto per Fortnite e la produzione di contenuti per famiglie", ha scritto Forbes. “Twitch quest'estate lo ha strappato da YouTube, dove era uno dei migliori streamer della piattaforma con 4,7 milioni di abbonati. Amyoony ha stretto una partnership con marchi come Ax, Amazon Studios ed Electronic Arts.”

Il leggendario Dominique "Sonicfox" McLean è stato inserito nella lista per i suoi sforzi per aumentare l'inclusività negli esport. "Ha vinto cinque campionati all'EVO e sono stati eletti miglior giocatore di Esports ai Game Awards 2018", ha scritto Forbes. “McLean è molto aperto...Conosciuto per la sua sportività, ha donato 10.000 Dollari per curare il cancro del padre di un avversario."

Rumay “Hafu” Wang completa il gruppo di streamer/giocatori professionisti. In forza ai G2 Esports è ormai molto famosa per la sua abilità in Teamfight Tactics e Hearthstone. "Ha quasi 800.000 follower su Twitch e ha vinto numerosi eventi", ha scritto Forbes. "A giugno, è stata riconosciuta come la numero uno dei giocatori di Teamfight Tactics durante la fase beta della nuova modalità di gioco di Riot Games".

Nella ricchissima lista figura anche Nicole LaPointe Jameson, CEO di una delle organizzazioni più conosciutenegli States: gli Evil Geniuses.

L'elenco completo dei 30 Under 30 più influenti del 2020 può essere consultata alla pagina ufficiale di Forbes.