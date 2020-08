Forbidden Siren su PS5? PlayStation JP cita la serie su Twitter, ma si tratta di un repost

Nell'attesa di chiarire al più presto l'effettiva veridicità degli ultimi indizi su Silent Hill per PS5, i curatori dei profili social di PlayStation Japan riaccendono le speranze dei fan di Siren per il ritorno di questa iconica serie horror.

Dalle pagine dei propri profili social ufficiali, i rappresentanti di PlayStation JP hanno infatti condiviso un nuovo messaggio, accompagnato da alcune immagini di repertorio di Forbidden Siren 2, dove spiegano che "per il 3 agosto 2020 alle ore 0:00 siamo lieti di annunciare l'arrivo in un mondo diverso".

Tra le tante reazioni scaturite da questa anticipazione troviamo però il commento dell'utente di Twitter conosciuto come Geki Dami che, giustamente, sottolinea come il messaggio in questione rientri in un'iniziativa promossa annualmente dai canali social di PlayStation JP per celebrare la storica proprietà intellettuale di Forbidden Siren.

La data scelta per ricordare "l'arrivo di Siren in un mondo diverso" coincide infatti con la ricorrenza dell'uscita europea di Forbidden Siren 2, avvenuta su PlayStation 2 tra il 3 e il 4 agosto del 2006. Nella speranza di essere smentiti dall'annuncio dell'effettivo approdo di Siren sulle bianche sponde digitali della console nextgen di Sony, vi rimandiamo a questo speciale a firma di Alessandro Bruni sulle 5 esclusive del passato che vorremmo rivedere su PS5.