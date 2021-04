Ford entra nell'Osservatorio Italiano Esports con il progetto Fordzilla

Ford Italia si è iscritta al network dell'Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking e formazione per gli operatori del settore. L'accordo rientra nella strategia della casa automobilistica di presidiare un ambito strategico per la promozione del brand.

Forte del successo del progetto di virtual racing Team Fordzilla lanciato alla Gamescom 2019 in 5 mercati diversi, tra cui l’Italia, Ford ha deciso di fare un ulteriore passo verso la propria affermazione come brand automotive di riferimento per le nuove generazioni.

"Ford può vantare un pedigree da corsa invidiabile. Per questo abbiamo deciso di capitalizzare questo know-how e trasferirlo al mondo degli esports, grazie anche alla collaborazione con OIES, che siamo certi ci aiuterà a catturare l'interesse di una nuova generazione di piloti, ispirandoli magari a competere su uno dei nostri veicoli Ford Performance" afferma Marco Alù Saffi, Direttore delle Relazioni Esterne Ford Italia. Grazie a questa importante collaborazione, l'Osservatorio Italiano Esports continua nella sua opera di riunire gli stakeholder più importanti del settore, al fine di creare connessioni tra investitori endemici e non endemici per far crescere l’intero sistema dal basso.

"Avere tra gli aderenti una delle più grandi aziende produttrici di auto a livello globale rappresenta la conferma della bontà del progetto che stiamo consolidando - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell'OIES – Come dimostrano le ricerche realizzate dal nostro monitoring partner YouGov, il virtual racing rappresenta la seconda categoria di esport più seguita dagli italiani dopo il calcio elettronico. Per questo, con il suo progetto internazionale, siamo certi che Ford potrà dare un grande contributo allo sviluppo del nostro network".