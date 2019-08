Ford si lancia nel mondo degli eSport con il team Fordzilla

Carmaker Ford ha annunciato alla Gamescom di Colonia che la nota casa automobilistica entrerà presto nel mondo degli eSport con la formazione del team Fordzilla, il quale potrà contare su vari team nazionali in diversi paesi europei.

Nello specifico, il team Fordzilla presenterà distaccamenti europei in UK, Francia, Germania, Italia e Spagna, con una campagna di reclutamento che inizierà proprio alla Gamescom, in programma dal 20 al 24 agosto.

Roelant de Waard, VP Marketing di Ford of Europe, ha così commentato questa decisione: "Ford ha un know how enorme nel mondo dell'Automotive, per questo abbiamo pensato di mettere la nostra esperienza al servizio del mondo eSport."

Nei piani del team Fordzilla, quello di competere in vari racing game arcade e simulativi, tra cui Forza Motorsport 7 per Xbox One, unico gioco al momento confermato, facile ipotizzare la volontà di competere anche in titoli come WRC, Gran Turismo, Assetto Corsa e Project CARS. Con questa mossa, Ford vuole espandere i propri orizzonti limitandosi non solo al mercato auto ma debuttando anche nel mondo degli eSport, un settore in continua crescita che appassiona milioni di giocatori in tutto il mondo.