Fordzilla: conosciamo i driver italiani del progetto eSport di Ford

Il progetto Fordzilla di Ford è stato presentato alla Gamescom 2019 e nel corso di questi mesi è cresciuto sempre di più, sopratutto dopo la presentazione della racing car virtuale Fordzilla P1, che ha contribuito a puntare i riflettori su questo ambizioso sogno eSports.

I team di Fordzilla sono ovviamente specializzati in racing game, tra i tanti citiamo Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione, Forza Motorsport 7, Rocket League, RaceRoom, R-Factor, iRacing, Gran Turismo, Project Cars III.

La squadra italiana è capitanata da Sara "Kurolily" Stefanizzi, streamer di successo e co-conduttrice di House of eSports con Daniele Bossari. Tra i piloti azzurri del Team Fordzill spiccano Kevin Scullari e Manuel Licata ma la squadra può contare anche sul prezioso supporti di Stefano Coretti e Alex Membri, nonchè di Andrea Caradini, ultimo acquisto (in ordine temporale) del gruppo.



Fordzilla organizza anche eventi come la Fordzilla Cup disputatasi la scorsa estate e che ha premiato il vincitore con un contratto da professionista. Se vi sentite piloti provetti e avete l'ambizione di diventare pro player vi consigliamo di fare il tifo per gli azzurri e di seguire le iniziative eSports di Ford e Fordzilla.



Su Everyeye.it trovate uno speciale di approfondimento dedicato al progetto Fordzilla, ricordatevi di seguire il Team Fordzilla su Instagram @teamfordzilla e Twitter @teamfordzilla e di seguire il canale Twitch Team Fordzilla per tutte le trasmissioni, gli appuntamenti live e per non perdere neanche un secondo dei tornei che coinvolgono la squadra italiana di Ford.