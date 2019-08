Fordzilla: immagini e video dello stand Ford eSport dalla Gamescom

Il colosso automobilistico Ford ha approfittato della Gamescom di Colonia (in programma dal 20 al 24 agosto) per annunciare l'ingresso nel mondo degli eSport con il team Fordzilla, che potrà contare su varie squadre in numerosi paesi europei, e non solo.

Proprio alla fiera tedesca è iniziata la campagna di reclutamento per trovare pro player professionisti interessati a mettersi in gioco con Fordzilla, la squadra avrà una presenza garantita in paesi come Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Spagna, con singoli team nazionali composti da atleti locali.

Le squadre Fordzilla eSport si dedicheranno, come facilmente prevedibile, alle competizioni dei racing game più famosi, tra cui Forza Motorsport 7 per Xbox One e PC. Non è escluso che Ford decida in futuro di allargare i propri orizzonti debuttando anche in produzioni come GT Gran Turismo, Project CARS, Assetto Corsa e WRC World Rally Championship.

In calce alla notizia trovate una serie di foto dello stand Fordzilla scattate alla Gamescom 2019, oltre ad un breve video registrato sempre in occasione della fiera tedesca. Buona visione!