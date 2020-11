Fordzilla e iRacing: le postazioni per giocare al miglior simulatore di guida!

Grazie ai consigli del Pro Player Enzo Canta, scopriamo insieme quali sono le postazioni per cimentarsi nelle sfide offerte da iRacing, quello che a nostro avviso è il migliore simulatore di guida online.

La scelta della postazione ideale per sfrecciare sui tracciati digitali di iRacing passa per l'analisi dei diversi elementi che la compongono. L'accuratezza della simulazione, infatti, lascia davvero pochi margini di errore. Con l'aiuto del Pro Player con alle spalle 30 anni di simracing, di cui 8 trascorsi su iRacing, proviamo perciò a passare in rassegna tutti i componenti per allestire la postazione ideale tra sedia, struttura di supporto, volante con force feedback, pedaliera e quant'altro serva a immergerci appieno nelle atmosfere e nell'esperienza ludica di iRacing.

Il simulatore di guida online a sottoscrizione dello sviluppatore omonimo, d'altronde, vanta un'accuratezza maniacale nella rappresentazione dell'esperienza di guida grazie alla trasposizione in lasersca di più di 100 tracciati, un motore fisico incredibilmente realistico e dei modelli di vetture quantomai curati.

Oltre al video che trovate in cima alla notizia, se volete saperne di più vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere anche lo speciale a firma di Enzo Canta su iRacing e le postazioni per giocare al migliro simulatore di corse.