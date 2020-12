Fordzilla: alla scoperta del progetto eSports di Ford con Kurolily

Oggi pomeriggio alle 13:00 andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye.it una diretta interamente dedicata al progetto Fordzilla di Ford, facciamo la conoscenza del capitano del Team Fordzilla: Sara "Kurolily" Stefanizzi, volto noto di Twitch da tempo attiva anche nel settore degli eSports.

Tra i piloti azzurri del Team Fordzilla spiccano i nomi di Kevin Scullari e Manuel Licata ma la squadra può contare anche sul prezioso supporti di Stefano Coretti e Alex Membri, nonchè di Andrea Caradini, ultimo acquisto (in ordine temporale) del gruppo. Una buona occasione per fare il punto della situazione sull'ingresso di Ford nel mondo dei giochi competitivi e delle competizioni eSportive virtuali e per conoscere meglio Sara, il suo lavoro e l'obiettivo della squadra. Per approfondire vi rimandiamo anche alla nostra intervista a Sara Kurolily.

Questo weekend il team Fordzilla sarà protagonista sul canale Twitch di Everyeye.it con due appuntamenti speciali: sabato dalle 14:00 alle 18:00 trasmetteremo una sessione di allenamento ad Assetto Corsa Competizione mentre domenica dalla stessa ora si terrà la gara vera e propria.

Appuntamento su Twitch oggi dalle 13:00 e nel fine settimana agli orari indicati, per non perdere neanche un singolo appuntamento vi consigliamo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche, verrete così avvisati con un alert pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni.