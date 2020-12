Fordzilla, il team eSports italiano in azione su Twitch questo weekend

Vi abbiamo già presentato il team eSports italiano di Fordzilla, adesso è il momento di vedere i piloti in azione. Dove? Sul nostro canale Twitch, questo fine settimana, con due appuntamenti dedicati proprio al team Fordzilla.

Due gli appuntamenti live sul canale Twitch di Everyeye.it: sabato 5 dicembre dalle 14:00 alle 17:00 andrà in onda una sessione di allenamento ad Assetto Corsa Competizione con Kurolily e Kevin, mentre domenica si terrà la gara. Una ottima occasione dunque per vedere Sara (capitano del Team eSports Fordzilla Italia) e Kevin in pista, assistendo sia ad una sessione di test che ad una competizione vera e propria, potrete così scoprire i segreti per prepararsi alle gare e l’intero processo di gestione di un weekend di gara.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla nostra intervista a KuroLily e allo speciale dedicato a Fordzilla, l'eSports secondo Ford. Ricordatevi dunque l'appuntamento del weekend: sabato 5 e domenica 6 dicembre dalle 14:00 sul canale Twitch di Everyeye.it, iscrivetevi per ricevere una notifica pochi minuti prima della diretta, in questo modo sarete assolutamente certi di non perdervi neanche un secondo di questa e di tutte le altre trasmissioni in onda quotidianamente sette giorni su sette.