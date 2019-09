Fordzilla Team: alla Milan Games Week al via le selezioni per il team eSports di Ford

Iniziano alla Milan Games Week le selezioni per la divisione italiana del Fordzilla Team, la prima squadra di Ford dedicata al mondo degli eSports. L'Ovale Blu fa sul serio e vuole diventare grande protagonista di un mondo in costante crescita come quello delle competizioni professionistiche nei videogame.

Sono già in tantissimi infatti a mettersi al volante virtuale di una Ford sulla loro console o PC, e nel 2019 il mercato globale degli eSports si stima che genererà ricavi per 1.1 miliardi di dollari, incrementando così il suo valore del 26.7% rispetto all'anno precedente.

Si calcolano inoltre 453.8 milioni di spettatori interessati al mondo degli eSports, un mercato sicuramente interessante da cui attingere. Ford si è messa dunque alla ricerca dei migliori piloti virtuali per formare le squadre del Fordzilla Team europeo, composto dai top-player di Germania, Italia, Francie, Spagna e Regno Unito.

La selezione era iniziata già alla Gamescom di Colonia, e continua ora alla Milan Games Week insieme a Sarah Stefanizzi, aka Kurolily, che sarà capitano del Fordzilla Team italiano. I giocatori si sfideranno su Forza Motorsport 7, dove gareggeranno sul circuito di Monza a bordo di una Ford GT.

La selezione si terrà da oggi al 29 settembre presso il Padiglione 12 - Stand D14, ma continuerà anche in futuro, sia durante altri eventi dedicati, sia online. Il calendario degli appuntamenti sarà pubblicato sui canali social #TeamFordzilla, di Ford Italia e di Kurolily.