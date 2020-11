Foreclosed: l'action cyberpunk si mette in mostra ai Golden JoyStick Awards

In coincidenza della cerimonia dei Golden JoyStick Awards 2020, gli autori di Antab Studio hanno mostrato delle scene di gioco inedite di Foreclosed, un intrigante action cyberpunk a vocazione narrativa.

Il progetto portato avanti da Antab e dai produttori di Merge Games ci catapulta in una distopica dimensione sci-fi che fonde l'estetica dei fumetti a un gameplay action. Il sistema di combattimento elaborato dagli autori di Foreclosed verte attorno all'utilizzo di una pistola dotata di innesti cibernetici.

Tali innesti andranno acquisiti nel corso dell'avventura insieme a degli aggiornamenti firmware per l'impianto cerebrale del nostro personaggio: l'evoluzione della storia passerà quindi per i miglioramenti costanti da applicare alle abilità e alla pistola dell'eroe.

Il tutto sarà narrato con dei fumetti interattivi che interesseranno il gameplay, donando al progetto una cornice stilistica originale per farci immergere nelle atmosfere di una storia che graviterà attorno alle vicende vissute da Evan Kapnos per riappropriarsi della sua identità. In calce e in cima alla notizia trovate il nuovo video e le immagini di Foreclosed, il cui lancio è previsto nel 2021 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch: come di consueto, vi invitiamo a servirvi del modulo dei commenti per farci sapere che cosa ne pensate di questo action sci-fi in salsa fumettistica.