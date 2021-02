Foreclosed: l'action a tinte Cyberpunk di Merge Games arriva in estate

Merge Games e lo sviluppatore Antab Studio hanno annunciato che il loro prossimo progetto, Foreclosed, sarà disponibile sul mercato . Oltre all'edizione PC, arriverà sia in formato fisico che digitale su tutte le console attualmente in commercio, incluse quelle next-gen.

La pagina Steam di Foreclosed ci descrive il titolo come un Action dalla forte componente narrativa, che si distingue per un'atmosfera cyberpunk e uno stile grafico fumettistico accattivante. Protagonista dell'avventura è Evan Kapnos, vittima di un furto d'identità e dei suoi impianti cibernetici. Dovrà fuggire dalla città prima che tutto ciò che gli è stato rubato venga venduto all'asta. Nel corso del gioco dovremo sbloccare nuove abilità e potenziare le capacità della nostra pistola tramite un sistema di abilità simile a quello che si vede abitualmente nei giochi di ruolo, per poi scatenare i nostri poteri per sconfiggere i nostri nemici e manipolare la realtà che ci circonda. La vicenda viene narrata attraverso tavole in stile graphic novel interattive che aumenteranno ulteriormente l'immensione del giocatore all'interno di questa intricata storia.

Al momento Merge Games non ha ancora ufficializzato il giorno preciso in cui Foreclosed sarà disponibile la prossima estate, ma un annuncio in tal senso è atteso nei prossimi mesi: scopriremo molto presto quando potremo giocare questa interessante produzione indie firmata Antab Studio.