Foreclosed: annunciato con un trailer l'action shooter a tema cyberpunk

Tra gli annunci fatti in occasione dell'IGN’s Summer of Gaming 2020, evento andato in onda qualche ora fa, c'è anche quello di Foreclosed. Questo action shooter con ambientazione cyberpunk è stato infatti annunciato al pubblico con un trailer e un video gameplay.

Il gioco, il cui stile grafico ricorda quello di un fumetto, alternerà fasi d'azione ad altre in cui ci verrà narrata una storia come nella più classica delle visual novel. Quando si tratterà di combattere, il protagonista potrà dare sfoggio ad un grande numero di abilità che includono la possibilità di utilizzare armi da fuoco, combattere a mani nude ed utilizzare una serie di potenziamenti hi-tech.

Il gioco arriverà sugli store digitali di PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (tramite Steam) nel corso del secondo quarto del prossimo anno. Non è chiaro se il titolo riceverà un upgrade per supportare al meglio l'hardware di PlayStation 5 e Xbox Series X, piattaforme sulle quali funzionerà in ogni caso grazie alla retrocompatibilità.

Non ci resta quindi altro da fare che lasciarvi ai due filmati di gioco, che permettono di farsi un'idea più precisa del gameplay e della storia di Foreclosed.

Sapevate che all'IGN Summer of Gaming 2020 è stato mostrato un nuovo video gameplay di Samurai Jack Battle Through Time?