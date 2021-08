Foreclosed: l'avventura Cyberpunk made in Italy nel nostro video gameplay

Alessandro Bruni si immerge nelle atmosfere di Foreclosed per cimentarsi nelle sfide offerte dalla nuova, originale avventura Cyberpunk realizzata dal team italiano Antab Studio appena approdata su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PS5 e Xbox Series X/S.

Con Foreclosed, il team Antab e i produttori di Merge Games ci proiettano in una dimensione distopica che coniuga l'estetica dei fumetti a un gameplay action, con una progressione dettata dall'acquisizione di innesti cibernetici sempre più potenti.

Come possiamo ammirare nel video gameplay in apertura d'articolo, in Foreclosed il sistema di combattimento e l'evoluzione della storia si accompagnano per dare vita a un'esperienza dalla cornice stilistica di un fumetto interattivo. Col passare delle ore di gioco, gli emuli del protagonista Evan Kapnos possono aiutare il proprio alter-ego a riappropriarsi della sua identità attraverso gli aggiornamenti firmware per l'impianto cerebrale e gli inneti da applicare alle abilità e alla pistola dell'eroe.

Se volete saperne di più su questa avventura cyberpunk firmata dagli studi italiani di Antab, il nostro consiglio non può che essere quello di leggere la nostra recensione di Foreclosed, con tutte le analisi e le considerazioni di Francesco Muccino sul canovaccio narrativo, sulla bontà del comparto tecnico e sulle opportunità offerte dal gameplay.