Foreclosed, una graphic novel giocabile: a tu per tu con gli italiani di Antab Studio

In vista dell'uscita di Foreclosed fissata per il 12 agosto su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Google Stadia e Nintendo Switch, il nostro Francesco Fossetti, nell'ambito del format Every Talk del canale Twitch di Everyeye, ha intervistato i creatori del gioco nel nostro studio di Milano.

Ad occuparsi di Foreclosed è la software house indipendente italiana Antab Games, fondata da Andrea Tabacchi e Lara Gianotti, entrambi ospiti durante la trasmissione che potete visionare in replica in apertura di notizia. I due ci hanno raccontato della loro opera, Foreclosed, una promettente avventura ambientata in un mondo cyberpunk piena zeppa di azione, suspense e potenziamenti sperimentali. La storia è incentrata su Evan Kapnos, la cui identità è stata confiscata: dopo aver perso il lavoro, l'impianto cerebrale e l'accesso alla blockchain della città, comincia a fuggire per impedire che la sua identità e i suoi impianti vengano venduti all'asta.

Andrea e Lara ci hanno spiegato che Foreclosed unisce la giocabilità dei videogiochi all'estetica visiva dei fumetti, ricalcando in ogni sua componente - dal gameplay in terza persona alle cutscene - la struttura stilistica di una graphic novel. Attraversando la città cyberpunk le immagini a schermo e le vignette si fondono perfettamente tra di loro, rivelando pian piano la storia cospirativa narrata anche mediante filmati interattivi. La progressione dell'avventura viene inoltre scandita dallo sblocco di nuove abilità con un sistema tipicamente RPG. Ne saprete di più guardando l'intervista completa, buona visione!