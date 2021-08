Foreclosed, l'Indie cyberpunk italiano è disponibile: oggi live su Twitch con Everyeye!

Sempre più florido, il mondo dello sviluppo videoludico nostrano propone con ormai significativa frequenza interessanti produzioni indipendenti sul mercato internazionale.

Dopo l'ottimo Vesper di Cordens Interactive, è ora il turno degli autori di Antab Studio, che portano sul mercato un'interessante commistione tra dinamiche action, tematiche cyberpunk ed estetica ispirata al mondo a fumetti. Con soluzioni grafiche e inquadrature che rimandano con grande forza alla tradizione delle graphic novel, Foreclosed cala i giocatori nei panni di un uomo che sta perdendo ogni cosa.

In un futuro distopico, Evan Kapnos si è visto requisire la propria identità, che ora rischia di essere messa all'asta. Privo di lavoro e di accesso alle tecnologie cloud della metropoli di Foreclosed, all'uomo non resta altra scelta che tentare una fuga disperata dallo strapotere delle corporazione e dalla corruzione dilagante. Il titolo Indie italiano, edito da Merge Games, è disponibile da oggi, giovedì 12 agosto, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Google Stadia, a 19,99 euro.



