Foreclosed: il nuovo video fissa l'uscita dell'action cyberpunk su PC e console

A conferma della volontà di lanciare in estate Foreclosed, gli autori di Antab Studio e Merge Games fissano per il 12 agosto l'uscita dell'action cyberpunk su PC e console. Per l'occasione, gli sviluppatori di questo intrigante progetto hanno confezionato un video ricco di scene di gameplay.

Il trailer ci riproietta in questa distopica dimensione sci-fi per fornirci un antipasto dell'esperienza a tinte cyberpunk che dovremo vivere nei panni di Evan Kapnos. Il titolo si caratterizza per una cornice stilistica che dona all'avventura l'aspetto di un "fumetto interattivo" da sfogliare avidamente per ripercorrere le gesta di Evan, un giovane dotato di un impianto cerebrale che gli consente di acquisire poteri e capacità sovrumane attraverso degli aggiornamenti firmware.

Anche la pistola di cui è dotato il protagonista è connessa al suo impianto cibernetico e può essere potenziata in base alle proprie necessità: l'evoluzione delle abilità del proprio alter-ego si baserà su di un sistema di progressione mutuato dai GDR, a tutto vantaggio della rigiocabilità e della libertà offerta dal titolo.

Date un'occhiata all'ultimo video e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di Foreclosed, ma prima ricordiamo a chi ci segue che il gioco è atteso in uscita per il 12 agosto su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.