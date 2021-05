Foreclosed su PS5: Sony svela tutti i dettagli sul supporto al DualSense

Il blog ufficiale PlayStation si è appena aggiornato con un intero post dedicato a Foreclosed, titolo ambientato in un futuro cyberpunk distopico la cui versione PlayStation 5 farà largo utilizzo delle funzionalità esclusive del DualSense.

Grazie al feedback aptico del controller di nuova generazione, gli sviluppatori puntano a far sentire al giocatore sensazioni diverse utilizzando la pistola multifunzionale, arma che dispone appunto di numerose funzioni. Gli stessi grilletti adattivi si comportano in maniera diversa in base al tipo di potenziamento attivo sull'arma, facendo quindi una resistenza più o meno marcata alla pressione. Anche l'altoparlante integrato nel controller viene sfruttato per aumentare il coinvolgimento e permette al giocatore di ascoltare tutte le comunicazioni private. Troviamo infine il supporto alla barra luminosa del pad, il cui colore è strettamente legato al livello di riscaldamento degli impianti di Evan, il protagonista. Insomma, gli sviluppatori di Foreclosed hanno voluto includere nel titolo ogni singola feature del controller.

Vi ricordiamo che il titolo è in arrivo il prossimo 12 agosto 2021 sulle seguenti piattaforme: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Avete già dato un'occhiata al gameplay trailer di Foreclosed?