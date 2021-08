Foreclosed: la nostra Videorecensione dell'avventura cyberpunk italiana

Vi proponiamo la nostra videorecensione di Foreclosed, la nuova avventura cyberpunk sviluppata dagli sviluppatori italiani di Antab Studio plasmando un comparto grafico dallo stile visivo decisamente accattivante.

L'ultima proprietà intellettuale sfornata dalle fucine digitali di Antab assume i contorni di una graphic novel interattiva, una sorta di "fumetto in tre dimensioni" in cui immergersi per indossare i panni di un uomo, Evan Kapnos, disposto a tutto pur di riappropriarsi della sua identità.

Il faticoso percorso intrapreso dal protagonista di Foreclosed o costellato di pericoli, rappresentati dai malintenzionati e dalla criminalità organizzata che domina i bassifondi della sua metropoli. Il canovaccio narrativo steso dalla software house italiana segue una progressione dettata dalla necessità, per Evan, di acquisire gli innesti cibernetici necessari per ricomporre il puzzle dei suoi ricordi violati, e con essi i potenziamenti della sua pistola o gli aggiornamenti firmware per il chip cerebrale deputato al miglioramento del combat system.

Oltre al video che campeggia a inizio articolo, a chi ci segue consigliamo di leggere anche la nostra recensione di Foreclosed, con le analisi e i giudizi di Francesco Muccino sulla bontà dell'esperienza grafica e di gameplay da vivere nella dimensione distopica dell'ultima fatica sci-fi di Antab Studio.