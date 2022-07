Forever Ago, il nuovo Indie Annapurna: panorami USA, road trip e fotografia

Tra tutti i nuovi annunci di Annapurna Interactive, ha trovato spazio anche un nuovo annuncio da parte del team di sviluppo di Third Shift, duo creativo con sede in Germania.

Gli autori hanno approfittato dell'Annapurna Interactive Showcase per annunciare la loro prossima produzione. Partendo da un'esperienza personale che ha unito i due fondatori della software house, gli autori hanno deciso di dare vita ad un road trip digitale, in grado di accompagnare i videogiocatori tra le lande degli Stati Uniti d'America. L'esperienza prenderà il titolo di Forever Ago, e metterà i giocatori nei panni di un uomo di età avanzata e di nome Alfred.

Presentata con il trailer che trovate in apertura a questa news, la produzione mira a trasmettere grandi emozioni, tra sogni infranti, speranza, rimpianti e grandi amicizie, anche a quattro zampe. Nel corso del suo viaggio attraverso gli Stati Uniti, Alfred sarà accompagnato dalla sua fedele macchina fotografica, con la quale potrà immortalare questo indimenticabile viaggio. Al momento, nessuna data di lancio per Forever Ago, per il quale restano riservate anche le piattaforme di distribuzione.



Restando in casa Annapurna, è stata invece confermata la data di uscita di Hindsight, ulteriore avventura narrativa che rivolge lo sguardo al passato, tramite gli occhi della protagonista Mary.