Forever Entertainment al lavoro su vari remake di giochi Square Enix

Forever Entertainment ha annunciato di aver stretto una partnership con Square Enix Japan per sviluppare e pubblicare vari remake basati su proprietà intellettuali di proprietà del publisher giapponese.

Al momento non ci sono altri dettagli e Forever Entertainment fa sapere che "i nomi dei giochi coinvolti nell'operazione verranno svelati più avanti separatamente con una serie di campagne marketing globali."

Tutti i remake presenteranno un comparto tecnico migliorato ma manterranno lo stesso gameplay e le altre caratteristiche dei giochi originali. Forever Entertainment riceverà il 50% dei guadagni per ogni singola copia venduta su tutte le piattaforme. Tra i giochi targati Forever Entertainment ricordiamo Panzer Dragoon Remake, Panzer Dragoon II Zwei Remake e le riedizioni di The House of the Dead e The House of the Dead 2 su licenza SEGA.

Difficile saperne di più al momento, Square Enix Japan è proprietaria di decine di diverse IP, da Final Fantasy a Dragon Quest, passando per Secret of Mana, Parasite Eve, Drakengard, SaGa, Star Ocean e tantissimi altri brand di successo. Restiamo in attesa di capire come si muoverà Forever Entertainment per riportare in vita i classici della casa giapponese.