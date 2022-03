Forever Skies: scampoli di gameplay per il survival nextgen su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento con il Future Games Show, gli autori di Far From Home hanno mostrato le primissime scene di gioco del survival nextgen Forever Skies, un'esperienza post-apocalittica in prima persona destinata ad approdare nel 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Il videogioco inaugurale di questa software house fondata da designer, autori e programmatori provenienti dai team di Dying Light, The Medium, League of Legends e Divinity Original Sin ci chiederà di ritornare sul pianeta Terra dopo un disastro ecologico per andare alla ricerca di una cura per una misteriosa malattia che sta decimando i coloni scampati alla catastrofe.

Indossando la tuta pressurizzata del nostro alter-ego dovremo rimettere in sesto una vecchia stazione di ricerca fluttuante e compiere delle spedizioni sulla superficie del pianeta per rovistare tra le rovine e andare a caccia di risorse, cibo, materiale da costruzione e informazioni per trovare una cura alla mortale piaga dei coloni.

Ogni missione di avanscoperta sarà strutturata in modo tale da offrire la più ampia libertà di scelta nelle aree da esplorare e negli strumenti da utilizzare per aumentare le proprie probabilità di sopravvivenza: una volta completate le attività di superficie, si potranno utilizzare le risorse e le competenze acquisite per riparare la stazione scientifica e ricostruirne le strutture più importanti, come le stampanti 3D per la creazione di armi, strumenti diagnostici e medicinali.

Nelle intenzioni dei ragazzi di Far From Home, Forever Skies dovrebbe approdare inizialmente solo su PC in Early Access, per poi essere trasposto su console (si presume PS5 e Xbox Series X/S) una volta raggiunta la versione 1.0.