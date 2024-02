Forever Skies, nuovo video: la versione console debutterà in esclusiva PS5

A un anno e mezzo di distanza dal video di Forever Skies su disastri climatici, farming ed esplorazione, il team Far From Home ci reimmerge nelle atmosfere di questo survival fantascientifico confezionando un nuovo trailer che annuncia la partnership con Sony per il lancio in esclusiva console su PlayStation 5.

Già disponibile in Early Access su PC dallo scorso anno, Forever Skies si prepara quindi ad approdare su PS5 nel corso del 2024 in una versione comprensiva di tutti gli aggiornamenti dell'edizione PC.

A chi ci avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Forever Skies è un'avventura open world in prima persona intrisa di elementi survival: lo scopo del gioco è quello di ritornare sul pianeta Terra dopo un disastro ecologico per andare alla ricerca di una cura per una misteriosa malattia che sta decimando i coloni scampati alla catastrofe climatica.

Non potendo approntare un campo base sulla superficie a causa delle esalazioni nocive che hanno reso l'aria irrespirabile per gli esseri umani, il nostro alter-ego dovrà esplorare il pianeta a bordo di una stazione di ricerca fluttuante per rovistare tra le rovine e andare a caccia delle risorse per sopravvivere, dei materiali da costruzione per potenziare la stazione e delle informazioni necessarie per trovare una cura alla mortale piaga che affligge gli abitanti delle colonie extra-mondo.