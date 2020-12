Forge of Empires, Elvenar e Grepolis: video e info sugli Eventi Invernali

Il publisher e sviluppatore InnoGames si accinge ad aggiornare gli universi dei suoi titoli free-to-play più popolari per dare inizio agli Eventi Invernali 2020 di Forge of Empires, Elvenar e Grepolis.

Partendo dalla dimensione strategica di Forge of Empires, l'editore tedesco conferma l'arrivo di una serie di attività inedite e di sorprese per tutti gli appassionati, a cominciare dalla quest giver Isabella che ci condurrà attraverso la città innevata di Mistletown. Tra Renne, regali misteriosi, un Calendario Invernale e un nuovo Gran Premio, le festività dei fan di Forge of Empires saranno particolarmente ricche di novità.

Attraverso l'apertura dei Regali Misteriosi, i giocatori avranno modo di utilizzare i Fiammiferi per accendere le candele in un massimo di tre case di città: al raggiungimento delle 20 case illuminate in totale, l'Albero di Natale cittadino s'illuminerà e donerà un Gran Premio Speciale. Chi desidera partecipare all'evento invernale in Forge of Empire potrà farlo fino al 3 gennaio 2021.

Non meno interessanti sono poi le sorprese previste per i fan di Elvenar, con una forte tempesta di neve che ha imbiancato ogni scenario. Il compito degli utenti sarà quello di aiutare il gufo Olla a portare gioia e regali ai cittadini di Elvenar, contribuendo alle attività svolte dall'addetta alle poste Janni attraverso il completamento delle cinque missioni dell'evento che saranno richieste per sbloccare il primo premio Milestone, ossia il Gufo Invernale Vigilante. L'evento Magico Inverno di Elvenar sarà attivo fino al 4 gennaio 2021. Quanto a Grepolis, InnoGames preannuncia l'arrivo delle attività festive di fine anno e ne fissa la partenza su tutti i dispositivi mobile per il 7 dicembre, anche qui con sfide da completare per ricevere premi a tema natalizio.